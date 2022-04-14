TA

Trusta.AI, yapay zekâ çağında hem yapay zekâ hem de kripto için güvenilir bir kimlik ağı oluşturmayı, insani ve yapay tüm zekâ türleri için evrensel bir borç sistemi kurmayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıTA

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Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

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Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

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Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriLINEA

HakkındaTrusta.AI, yapay zekâ çağında hem yapay zekâ hem de kripto için güvenilir bir kimlik ağı oluşturmayı, insani ve yapay tüm zekâ türleri için evrensel bir borç sistemi kurmayı amaçlamaktadır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.