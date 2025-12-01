TCT

TCT (Tectum Cash Token) is the utility and governance token of the Tectum ecosystem. It gives holders access to exclusive benefits-rewards, premium tools, early access, and decision-making power.

Kripto AdıTCT

SıralamaNo.4196

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.2010723330700808,2025-12-01

En Düşük Fiyat0.005954132269148715,2025-12-30

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
TCT/USDT
Tectum Cash
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (TCT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Loading...