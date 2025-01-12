TIBBIR

TIBBIR, fintech, yapay zeka ve blok zinciri teknolojisini entegre eden dünyanın ilk girişim sermayesi şirketi RelVentureCapital tarafından başlatılan ekosistem tokenidir. “Yeni Fintech” hareketinin öncüsü olarak, yapay zeka ve kriptografik teknoloji tarafından yönlendirilen merkeziyetsiz bir finansal protokol inşa ediyoruz. TIBBIR, yalnızca bir topluluk yönetim kimlik belgesi olarak değil, aynı zamanda akıllı algoritmaları zincir üstü finansla birleştiren ve yeni nesil açık finansal altyapıyı güçlendirmeyi amaçlayan protokol katmanı yakıtı olarak da hizmet vermektedir.

Kripto AdıTIBBIR

SıralamaNo.216

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.89%

Dolaşımdaki Arz1,000,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.4399282136610852,2025-10-28

En Düşük Fiyat0.000642086703739138,2025-01-12

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

