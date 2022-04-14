TICS

Qubetics, büyük Web3 ağlarını tek bir birleşik, birbiriyle uyumlu ekosistemde bir araya getirmek için tasarlanmış merkeziyetsiz bir Katman 1 blok zinciri protokolüdür. Tamamen EVM uyumlu ve Cosmos SDK üzerine inşa edilmiş olan Qubetics, kullanıcıların birden fazla zincir arasında sorunsuz bir şekilde etkileşim kurmalarını sağlarken, varlıklarını tam kontrol altında tutmalarına olanak tanır.

Kripto AdıTICS

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İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,361,867,964

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Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriQUBETICS

HakkındaQubetics, büyük Web3 ağlarını tek bir birleşik, birbiriyle uyumlu ekosistemde bir araya getirmek için tasarlanmış merkeziyetsiz bir Katman 1 blok zinciri protokolüdür. Tamamen EVM uyumlu ve Cosmos SDK üzerine inşa edilmiş olan Qubetics, kullanıcıların birden fazla zincir arasında sorunsuz bir şekilde etkileşim kurmalarını sağlarken, varlıklarını tam kontrol altında tutmalarına olanak tanır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.