TIMI

MetaArena's ＊Medal of Glory* represents the core of an innovative Web3 game engine, utilizing Zero-Knowledge Proofs (ZKP) to achieve decentralized logic. This revolutionary approach significantly reduces gas fees while enhancing overall game performance. It supports modular development, enabling seamless on-chain creation or migration of AAA games. By participating in the ＊Medal of Glory*, you will gain access to exclusive "Dragon" mount equipment, governance token rewards, additional airdrops of premium assets, higher staking yields, and tailored developer support.

Kripto AdıTIMI

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz2.100.000.000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaMetaArena's ＊Medal of Glory* represents the core of an innovative Web3 game engine, utilizing Zero-Knowledge Proofs (ZKP) to achieve decentralized logic. This revolutionary approach significantly reduces gas fees while enhancing overall game performance. It supports modular development, enabling seamless on-chain creation or migration of AAA games. By participating in the ＊Medal of Glory*, you will gain access to exclusive "Dragon" mount equipment, governance token rewards, additional airdrops of premium assets, higher staking yields, and tailored developer support.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerXAUTBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
2025 Recap
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
TIMI/USDT
MetaArena
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (TIMI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
TIMI/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (TIMI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...