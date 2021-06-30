TITAN

TITAN, IronFinance Polygon hisse ve yönetim tokenidir. Aynı zamanda, IRON adına dinamik teminat olarak kullanılır. Toplam planlanan dağıtım 36 ayda 1 milyar token olarak belirlendi. 17 Haziran 2021'de Iron Finance, kripto tarihindeki ilk banka işlemini deneyimledi. Yerel tokenleri TITAN'ın toplam arzı birkaç saat içinde 1 milyardan 35 trilyona çıktıktan sonra yaklaşık sıfıra düşerek neredeyse tüm değerini kaybetti. TITAN'ın mevcut arzı yaklaşık olarak 34.794.935.323.336 TITAN'dır.

Kripto AdıTITAN

SıralamaNo.6454

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz0

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2021-06-30 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği52.45622973,2021-06-16

En Düşük Fiyat0.000000003614345792,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
TITAN/USDT
IRON Titanium
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (TITAN)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
