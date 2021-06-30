TITAN

TITAN, IronFinance Polygon hisse ve yönetim tokenidir. Aynı zamanda, IRON adına dinamik teminat olarak kullanılır. Toplam planlanan dağıtım 36 ayda 1 milyar token olarak belirlendi. 17 Haziran 2021'de Iron Finance, kripto tarihindeki ilk banka işlemini deneyimledi. Yerel tokenleri TITAN'ın toplam arzı birkaç saat içinde 1 milyardan 35 trilyona çıktıktan sonra yaklaşık sıfıra düşerek neredeyse tüm değerini kaybetti. TITAN'ın mevcut arzı yaklaşık olarak 34.794.935.323.336 TITAN'dır.

Kripto AdıTITAN

SıralamaNo.6454

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz0

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2021-06-30 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği52.45622973,2021-06-16

En Düşük Fiyat0.000000003614345792,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.