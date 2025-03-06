TITCOIN

Satoshi Nakamoto bir zamanlar Bitcoin için “Meme Teknolojisi” anlatısıyla ilgili bir meme coin olan 2009 tarihli bir e-postada bahsedilen “titcoin” ismini düşünmüştür.

Kripto AdıTITCOIN

SıralamaNo.3776

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz999,576,556

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.09435362680391234,2025-05-12

En Düşük Fiyat0.000051460718914832,2025-03-06

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaSatoshi Nakamoto bir zamanlar Bitcoin için “Meme Teknolojisi” anlatısıyla ilgili bir meme coin olan 2009 tarihli bir e-postada bahsedilen “titcoin” ismini düşünmüştür.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.