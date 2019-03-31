TOP

TOP Network, temel olarak çok sayıda normal kullanıcıya hizmet sağlamayı, yüksek talep gören kullanıcı deneyimini karşılamayı, maliyete duyarlı büyük ölçekli gerçek işleri desteklemeyi taahhüt eder ve İnternet Değeri'nin blok zinciri altyapısıdır. İşlem hacmi, işlem onay hızı, işlem ücretleri ve kullanıcı deneyimi konusunda çok hassas olan Web3.0, GameFi ve Metaverse gibi işletmeler, TOP Network ekosistemindeki temel işletmelerdir. Bu işletmeleri desteklemek için TOP Chain, parçalama ve üç katmanlı ağ gibi bir dizi yenilikçi teknoloji aracılığıyla düşük maliyetli, düşük giriş engeli ve yüksek iş hacmine sahip güçlü bir halka açık zincir kurarak gerçek işletmelerin yüksek frekanslı ve gerçek zamanlı performansını karşılar.

Kripto AdıTOP

SıralamaNo.1921

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz14,400,583,004

Maksimum Arz0

Toplam Arz20,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.036536170624,2019-03-31

En Düşük Fiyat0.000085025143923373,2025-07-10

Herkese Açık Blok ZinciriTOP

Sektör

Sosyal Medya

