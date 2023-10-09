TOSHI

Toshi, Base'in Yüzü ve Brian Armstrong'un Satoshi Nakamoto'nun adını verdiği sevgili kedisidir. Milyarları zincir üzerine getirmeye adanmış bir yerel BASE projesidir.

Kripto AdıTOSHI

SıralamaNo.178

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz420,674,331,954.90375

Maksimum Arz420,690,000,000

Toplam Arz420,690,000,000

Dolaşım Oranı0.9999%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.002272608699207585,2025-01-26

En Düşük Fiyat0.000000007906195303,2023-10-09

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaToshi, Base'in Yüzü ve Brian Armstrong'un Satoshi Nakamoto'nun adını verdiği sevgili kedisidir. Milyarları zincir üzerine getirmeye adanmış bir yerel BASE projesidir.

