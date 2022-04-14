TOWER

TOWER Ekosistemi, Animoca Brands'ın özel satışa sunulmamış ve Şubat 2021'de DEX'te ilk kez piyasaya sürülen ilk fayda tokeni olan $TOWER tarafından desteklenmektedir. Son zamanlarda, OP Stack ile Superchain üzerine inşa edilmiş bir K2 olan Base'deki topluluğu ve araçları derinlemesine anlamaya odaklandık. Büyüdükçe, TOWER Builder Hub programı, yaratıcıların ekosistem içinde katkıda bulunmalarını ve gelişmelerini sağlayarak, oluşturucu ekonomisini desteklemede hayati bir rol oynamaktadır. Çeşitli türlere yayılmaya ve yeni kullanım biçimleri sunmaya, uzun vadeli büyüme ve inovasyonu teşvik etmeye kararlıyız.

Kripto AdıTOWER

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Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaTOWER Ekosistemi, Animoca Brands'ın özel satışa sunulmamış ve Şubat 2021'de DEX'te ilk kez piyasaya sürülen ilk fayda tokeni olan $TOWER tarafından desteklenmektedir. Son zamanlarda, OP Stack ile Superchain üzerine inşa edilmiş bir K2 olan Base'deki topluluğu ve araçları derinlemesine anlamaya odaklandık. Büyüdükçe, TOWER Builder Hub programı, yaratıcıların ekosistem içinde katkıda bulunmalarını ve gelişmelerini sağlayarak, oluşturucu ekonomisini desteklemede hayati bir rol oynamaktadır. Çeşitli türlere yayılmaya ve yeni kullanım biçimleri sunmaya, uzun vadeli büyüme ve inovasyonu teşvik etmeye kararlıyız.

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