TPTU

Ticaret ve Ödeme Tokeni (TPT) TPT, Ultima Chain ağının alım satım ve ödeme tokenidir. Otomatik alım satımı etkinleştirmenize, ürün ekosistemine katılmanıza ve blok zinciri ile çalışmak için Enerji Tokenleri almanıza olanak tanır. TPT tokenler, kullanıcının onu dondurmasına ve dondurma için UENERGY tokenler ile bir iade işlemi almasına izin verir. UENERGY tokenler, ULTIMA blok zincirindeki ENERGY kaynağı yerine ağ ücretini ödemek için kullanılır.

Kripto AdıTPTU

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

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Maksimum Arz0

Toplam Arz6 000 000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSMART

HakkındaTicaret ve Ödeme Tokeni (TPT) TPT, Ultima Chain ağının alım satım ve ödeme tokenidir. Otomatik alım satımı etkinleştirmenize, ürün ekosistemine katılmanıza ve blok zinciri ile çalışmak için Enerji Tokenleri almanıza olanak tanır. TPT tokenler, kullanıcının onu dondurmasına ve dondurma için UENERGY tokenler ile bir iade işlemi almasına izin verir. UENERGY tokenler, ULTIMA blok zincirindeki ENERGY kaynağı yerine ağ ücretini ödemek için kullanılır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.