TPT, yani TokenPocket Token, TokenPocket ekosisteminin (TP ekosistemi olarak da anılır) yardımcı tokenidir. TPT, ödeme yöntemi ve üyelik avantajlarının kanıtı olarak çeşitli senaryolarda kullanılabilir ve TP ekosistemi boyunca bir bağlayıcı unsur görevi görür. Hakları ve kullanım alanları sürekli genişlemektedir. TPT, tamamen dolaşımda olan ve uzun vadeli deflasyon modeline sahip bir tokendir. TokenPocket Vakfı, 1 Temmuz 2025’ten itibaren yılda iki kez TPT geri alım ve yakım programı başlatmayı planlamaktadır. Amaç, toplam arzı 3.466 milyardan 1 milyar tokene düşürmektir.

Kripto AdıTPT

SıralamaNo.507

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz3,466,457,400

Maksimum Arz5,900,000,000

Toplam Arz3,466,457,400

Dolaşım Oranı0.5875%

Arz Tarihi2018-09-20 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği38.496105725255674,2021-12-15

En Düşük Fiyat0.00079179,2021-01-17

Herkese Açık Blok ZinciriHT

Sektör

