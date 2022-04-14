TREE

Treehouse Protokolü, Treehouse'un ilk tAsset'i olan ve kullanıcılarına DeFi faaliyetlerinde bulunma esnekliğini korurken zincir üstü Ethereum faiz oranlarının yakınsamasına katılma yetkisi veren likit bir stake tokeni olan tETH ile başlayarak yenilikçi sabit gelir ilkelleri sunmaktadır. Treehouse Protokolü ayrıca, merkeziyetsiz gösterge oran belirleme için Merkeziyetsiz Teklif Edilen Oranlar (DOR) konsensüs mekanizmasına öncülük ederek bir dizi sabit gelir ürününün dijital varlıklara dönüştürülmesini sağlamaktadır.

Kripto AdıTREE

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Piyasa Değeri$0.00

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Toplam Arz1,000,000,000

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Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaTreehouse Protokolü, Treehouse'un ilk tAsset'i olan ve kullanıcılarına DeFi faaliyetlerinde bulunma esnekliğini korurken zincir üstü Ethereum faiz oranlarının yakınsamasına katılma yetkisi veren likit bir stake tokeni olan tETH ile başlayarak yenilikçi sabit gelir ilkelleri sunmaktadır. Treehouse Protokolü ayrıca, merkeziyetsiz gösterge oran belirleme için Merkeziyetsiz Teklif Edilen Oranlar (DOR) konsensüs mekanizmasına öncülük ederek bir dizi sabit gelir ürününün dijital varlıklara dönüştürülmesini sağlamaktadır.

Sektör

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.