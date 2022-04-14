TRN

t3rn, Web3 için evrensel yürütme katmanı oluşturuyor: kullanıcıların ve geliştiricilerin karmaşık, çoklu zincir işlemlerini atomik olarak yürütmelerini sağlayan bir zincirler arası altyapı protokolü. Parçalı köprü çözümleri veya basit mesajlaşma protokolleri yerine, t3rn her zincirler arası işlemin ya tamamen başarılı olmasını ya da tamamen geri alınmasını sağlayarak zincirler arasında kısmi yürütme riskini ortadan kaldırır. Niyet tabanlı mimari sayesinde, kullanıcılar istedikleri sonucu basitçe tanımlarken, merkeziyetsiz Yürütücüler bu niyetleri verimli, güvenli ve optimum likidite ile yerine getirmek için rekabet eder. Bu, likidite sağlayıcıları ve çözücüler için izinsiz, rekabetçi bir ortam yaratırken, geliştiriciler, dApp'ler ve protokoller için zincirler arası kullanımı sorunsuz hale getirir.

Kripto AdıTRN

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Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriT3RN

Hakkındat3rn, Web3 için evrensel yürütme katmanı oluşturuyor: kullanıcıların ve geliştiricilerin karmaşık, çoklu zincir işlemlerini atomik olarak yürütmelerini sağlayan bir zincirler arası altyapı protokolü. Parçalı köprü çözümleri veya basit mesajlaşma protokolleri yerine, t3rn her zincirler arası işlemin ya tamamen başarılı olmasını ya da tamamen geri alınmasını sağlayarak zincirler arasında kısmi yürütme riskini ortadan kaldırır. Niyet tabanlı mimari sayesinde, kullanıcılar istedikleri sonucu basitçe tanımlarken, merkeziyetsiz Yürütücüler bu niyetleri verimli, güvenli ve optimum likidite ile yerine getirmek için rekabet eder. Bu, likidite sağlayıcıları ve çözücüler için izinsiz, rekabetçi bir ortam yaratırken, geliştiriciler, dApp'ler ve protokoller için zincirler arası kullanımı sorunsuz hale getirir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.