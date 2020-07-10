TRUSTSWAP

TrustSwap, insanların güvenli ve güvenilir bir şekilde para alışverişi yapmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yeni bir platformdur. Sizin ve dünyadaki herhangi birinin birlikte güvenli kripto para işlemleri yapmanızın kolay bir yoludur.

Kripto AdıTRUSTSWAP

SıralamaNo.1463

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.20%

Dolaşımdaki Arz99,995,164

Maksimum Arz0

Toplam Arz99,995,164.26708125

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2020-07-10 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği5.02240699,2021-04-16

En Düşük Fiyat0.0125283595814,2020-07-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

