TRVL

"Dtravel, rakip platformlardan %50'ye kadar daha düşük işlem ücretiyle, kısa süreli konaklama olanaklarını keşfetmeyi sağlayan, rezervasyonları ve ödemeleri kolaylaştıran, ev paylaşım ekonomisinin üyeleri için merkeziyetsiz bir platformdur. Dtravel, merkeziyetsiz özerk bir kuruluştur (DAO): Ana bilgisayarlar, konuklar, katkıda bulunanlar ve TRVL token sahiplerinden oluşan topluluk üyelerinin yararına çalışan, topluluğa ait ve topluluk tarafından yönetilen bir ekosistemdir."

Kripto AdıTRVL

SıralamaNo.2004

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.14%

Dolaşımdaki Arz416,648,589.4343652

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.4166%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.5575970830693988,2021-11-28

En Düşük Fiyat0.002567384890558347,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

