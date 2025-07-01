TSLAX

Tesla xStock (TSLAx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak çıkarılan bir takip sertifikasıdır. TSLAx, Tesla, Inc. (dayanak varlık) fiyatını takip eder. TSLAx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına Tesla, Inc. hisse senedi fiyatına düzenlemelere uygun erişim sağlarken, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını da koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

Kripto AdıTSLAX

SıralamaNo.1459

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)37,145.18%

Dolaşımdaki Arz10,999.28767827

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,999.28767827

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği321.70671491118907,2025-07-03

En Düşük Fiyat296.37026243444296,2025-07-01

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaTesla xStock (TSLAx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak çıkarılan bir takip sertifikasıdır. TSLAx, Tesla, Inc. (dayanak varlık) fiyatını takip eder. TSLAx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına Tesla, Inc. hisse senedi fiyatına düzenlemelere uygun erişim sağlarken, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını da koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.