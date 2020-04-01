TWT

Trust Wallet (trustwallet.com), Ethereum'u ve 20.000'den fazla farklı Ethereum tabanlı tokeni (ERC20, ERC223 ve ERC721) destekleyen güvenli, açık kaynaklı, merkeziyetsiz ve anonim bir Ethereum cüzdan uygulamasıdır. Dijital varlıkları göndermek, almak ve saklamak için üst düzey bir güvenlik denetim sistemi sağlar.

Kripto AdıTWT

SıralamaNo.104

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.49%

Dolaşımdaki Arz429,860,515.46

Maksimum Arz999,860,531.46

Toplam Arz999,860,531.46

Dolaşım Oranı0.4299%

Arz Tarihi2020-04-01 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.7177649227203773,2022-12-11

En Düşük Fiyat0.00647761834255,2020-07-31

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

