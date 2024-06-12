ULTIMA

ULTIMA, ULTIMA tokenine odaklanan güçlü bir kripto para ekosistemidir. Ekosistemimiz, modern kripto cüzdanları, benzersiz bir kripto banka kartı, bir kitle fonlama platformu, kendi pazarı ve çok daha fazla bir dizi yenilikçi ürünü bir araya getirmektedir. Ürünlerimizin birçoğu kripto pazarında benzersiz niteliktedir.

Kripto AdıULTIMA

SıralamaNo.263

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)63,203.28%

Dolaşımdaki Arz37,409

Maksimum Arz100,000

Toplam Arz100,000

Dolaşım Oranı0.374%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği22681.001065843044,2025-02-14

En Düşük Fiyat2046.4140488264795,2024-06-12

Herkese Açık Blok ZinciriSMART

