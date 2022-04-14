UNX

UNCHAIN X, Binance Smart Chain (BSC) ağını temel alan bir AMM (Otomatik Piyasa Yapıcı) protokolüdür. Merkezi müdahalenin olduğu merkezi borsaların (CEX) aksine DEX ( Merkeziyetsiz Borsa), katılımcıların merkezi otorite olmadan alım satım, likidite sağlama, oylama ve diğer yollarla büyüme üzerinde etkili olmalarını sağlar. UNCHAIN X, fikri mülkiyet, NFT'ler, gayrimenkul ve fiziksel varlıklar dâhil olmak üzere her türlü dijital varlığı işleyebilen merkeziyetsiz bir gelecek finans platformu olmayı hedeflemektedir.

Kripto AdıUNX

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

