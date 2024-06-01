UPT

UpRock, müşterilerin yapay zekâ odaklı internet için en hızlı büyüyen mobil öncelikli veri ağını beslemek üzere düzenli gelir elde ettiği dünyanın en iyi ödül programıdır. Bu ağ, coğrafyaya özgü gerçek zamanlı veri toplama, ağ zekâsı ve web sitesi izleme ve yapay zekâ eğitimi için gereken temel ön işleme görevlerini sunan DePIN-as-a-Service platformumuza güç vermektedir.

Kripto AdıUPT

SıralamaNo.3906

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz989,628,339.2166874

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.3565894125212276,2024-06-01

En Düşük Fiyat0.005337156271576702,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

