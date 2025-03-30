USDF

Falcon Finance, tüm piyasa koşullarında sürdürülebilir ve rekabetçi getiri sağlamak üzere tasarlanmış yeni nesil bir sentetik dolar protokolüdür. Şeffaflık temelinde kurumsal düzeyde risk çerçeveleri üzerine inşa edilen Falcon Finance, merkeziyetsiz finans alanında sentetik varlıklar için yeni bir ölçüt belirlemektedir.

Kripto AdıUSDF

SıralamaNo.207

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz546,077,829

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.0243014891348232,2025-03-30

En Düşük Fiyat0.909369011278203,2025-07-08

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaFalcon Finance, tüm piyasa koşullarında sürdürülebilir ve rekabetçi getiri sağlamak üzere tasarlanmış yeni nesil bir sentetik dolar protokolüdür. Şeffaflık temelinde kurumsal düzeyde risk çerçeveleri üzerine inşa edilen Falcon Finance, merkeziyetsiz finans alanında sentetik varlıklar için yeni bir ölçüt belirlemektedir.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
USDF/USDT
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