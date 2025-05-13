USDM

Sürekli gelişen finans dünyasında USDM, dijital para biriminin dinamik dünyasında bir istikrar abidesi olarak öne çıkmaktadır. ABD Dolarına sıkı sıkıya bağlı olan USDM, değer değişimi için güvenilir ve merkeziyetsiz bir çözüm sunmaktadır.

Kripto AdıUSDM

SıralamaNo.4404

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz∞

Toplam Arz152,107,153

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.0473995736000812,2025-05-13

En Düşük Fiyat0.5961661527854328,2025-07-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

