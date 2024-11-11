VADER

Vader Fun, kullanıcıların seçilmiş Yapay Zekâ Araçları ve İnsanlar tarafından yönetilen DAO'lara katılmalarını sağlayan bir DAO platformudur. VaderAI, Vader Fun'ın dağıtım ağından yararlanarak kendisini Araç Liderliğindeki ve İnsan Liderliğindeki DAO'ların önde gelen orkestratörü olarak kurmayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıVADER

SıralamaNo.1261

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.04%

Dolaşımdaki Arz996,739,513

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz996,739,513

Dolaşım Oranı0.9967%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.15849019150828353,2025-01-02

En Düşük Fiyat0.000060938884925464,2024-11-11

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaVader Fun, kullanıcıların seçilmiş Yapay Zekâ Araçları ve İnsanlar tarafından yönetilen DAO'lara katılmalarını sağlayan bir DAO platformudur. VaderAI, Vader Fun'ın dağıtım ağından yararlanarak kendisini Araç Liderliğindeki ve İnsan Liderliğindeki DAO'ların önde gelen orkestratörü olarak kurmayı amaçlamaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
