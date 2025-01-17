VEE

Zeeverse, sektörün duayenleri tarafından inşa edilmiş bir açık dünya MMO'sudur. Zeeverse, GameFi ve DeFi kavramlarını oyuncu güdümlü otonom bir ekonomide birleştiriyor. Zeeverse yolculuğu VEE ile başlıyor.

Kripto AdıVEE

SıralamaNo.4706

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100,000,000,000

Toplam Arz100,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000471164443342,2025-01-17

En Düşük Fiyat0.000137145853027843,2025-04-07

Herkese Açık Blok ZinciriARB

HakkındaZeeverse, sektörün duayenleri tarafından inşa edilmiş bir açık dünya MMO'sudur. Zeeverse, GameFi ve DeFi kavramlarını oyuncu güdümlü otonom bir ekonomide birleştiriyor. Zeeverse yolculuğu VEE ile başlıyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.