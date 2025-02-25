VERT

Vertus, TON blok zincirinde, doğrudan Telegram üzerinden erişilebilen kapsamlı bir DeFi ürünleri ekosistemi oluşturmayı amaçlayan bir saklama cüzdanıdır. Bu entegrasyon, kripto para dünyasına sorunsuz bir giriş sağlayan kullanıcı dostu bir deneyim sağlar.

Kripto AdıVERT

SıralamaNo.2241

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.07%

Dolaşımdaki Arz527,199,617

Maksimum Arz1,200,000,000

Toplam Arz1,200,000,000

Dolaşım Oranı0.4393%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.002137632903667485,2025-10-09

En Düşük Fiyat0.000454048431274251,2025-02-25

Herkese Açık Blok ZinciriTONCOIN

Sektör

Sosyal Medya

