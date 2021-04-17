VET

2015 yılında Sunny Lu tarafından kurulan VeChain, tedarik zinciri şeffaflığı ve sahtecilik önleme için bir blockchain çözümü olarak başladı. Erken kurumsal benimseme, Fenbushi Capital desteği ve 2017 ICO’su, kurumsal ölçekli, verimli bir Layer-1 ağ olan VeChainThor’un lansmanına zemin hazırladı. DNV, Walmart ve BCG gibi büyük ortaklıklar, gerçek kullanım alanlarını doğruladı ve VeChain’in küresel erişimini genişletti. Renaissance yol haritası kapsamında VeChain; Ethereum uyumlu altyapı, dPoS konsensüsü, dinamik VTHO token ekonomisi ve StarGate NFT stake etme özelliklerini sunuyor. MiCA uyumlu tokenler ve artırılmış birlikte çalışabilirlik ile VeChain, gerçek benimseme, ağ faydası ve sürdürülebilirliğin uzun vadeli değerle birleştiği bir blockchain olarak konumlanıyor.

Kripto AdıVET

SıralamaNo.66

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0003%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.03%

Dolaşımdaki Arz85,985,041,177

Maksimum Arz86,712,634,466

Toplam Arz85,985,041,177

Dolaşım Oranı0.9916%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.27821609,2021-04-17

En Düşük Fiyat0.00167765732958,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriVET

