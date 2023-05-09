VMPX

VMPX, bitcoin ve Ethereum/X1 blok zincirlerini birbirine bağlayan bir köprü likidite tokeni olarak hizmet eder. Bitcoin tarafında bir BRC-20 tokeni ve Ethereum tarafında bir ERC-20 tokeni olarak bulunur ve her ikisi de toplam 108.624.000 token arzına sahiptir. Uyarı: Lütfen MEXC üzerindeki VMPX projesinin bir ERC-20 tokeni olduğuna ve sözleşme adresine dikkat edin. Yanlış zincirden yatırma, varlık kaybına neden olacaktır.

Kripto AdıVMPX

SıralamaNo.7293

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz108,624,000

Toplam Arz108,624,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.38429498331856643,2023-05-09

En Düşük Fiyat0.000599863763142724,2025-11-02

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaVMPX, bitcoin ve Ethereum/X1 blok zincirlerini birbirine bağlayan bir köprü likidite tokeni olarak hizmet eder. Bitcoin tarafında bir BRC-20 tokeni ve Ethereum tarafında bir ERC-20 tokeni olarak bulunur ve her ikisi de toplam 108.624.000 token arzına sahiptir. Uyarı: Lütfen MEXC üzerindeki VMPX projesinin bir ERC-20 tokeni olduğuna ve sözleşme adresine dikkat edin. Yanlış zincirden yatırma, varlık kaybına neden olacaktır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
VMPX/USDT
VMPX
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (VMPX)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
VMPX/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (VMPX)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...