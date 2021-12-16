VOXEL

VOXEL, Polygon ağı üzerinde çalışan sıra tabanlı bir rol yapma oyunu olan Voxie Tactics'in oyun içi para birimi ve ödül tokenidir. Oynaması ücretsiz blok zinciri tabanlı bir oyun olarak oyuncular, Ethereum blok zincirinde NFT olarak yayınlanan Voxies adlı oyun içi karakterleri toplar.

Kripto AdıVOXEL

SıralamaNo.1174

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.94%

Dolaşımdaki Arz254,486,480.741052

Maksimum Arz300,000,000

Toplam Arz300,000,000

Dolaşım Oranı0.8482%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4.75817201330435,2021-12-16

En Düşük Fiyat0.018343297605825006,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

