VSN

Vision (VSN), Bitpanda Web3 ekosisteminin yerel tokenidir. Web3'ü herkes için erişilebilir, somut ve ödüllendirici hale getirmek için tasarlanmış birleştirici bir güçtür. Tipik bir borsa tokeninden farklı olarak Vision, Avrupa ve ötesinde merkeziyetsiz finansın geleceği için oluşturulmuş, uyumlu ve kullanıcı odaklı bir ekosistemi destekler.

Kripto AdıVSN

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz4,200,000,000

Toplam Arz4,200,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaVision (VSN), Bitpanda Web3 ekosisteminin yerel tokenidir. Web3'ü herkes için erişilebilir, somut ve ödüllendirici hale getirmek için tasarlanmış birleştirici bir güçtür. Tipik bir borsa tokeninden farklı olarak Vision, Avrupa ve ötesinde merkeziyetsiz finansın geleceği için oluşturulmuş, uyumlu ve kullanıcı odaklı bir ekosistemi destekler.

Sektör

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.