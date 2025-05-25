WACME

Accumulate Protocol ("Accumulate"), Katman-1 blok zincirleriyle birlikte çalışabilirlik, kurumsal teknoloji yığınlarıyla entegrasyon ve World Wide Web ile arayüz oluşturma yoluyla dijital ekonomiye güç sağlamak için tasarlanmış, kimlik tabanlı, Delegated Proof of Stake (DPoS) blok zinciridir. Accumulate, anahtarları, tokenleri, verileri ve diğer kimlikleri yönetme yeteneğine sahip dijital kimliklerin kendi bağımsız blok zincirleri olarak ele alındığı bir zincirler zinciri mimarisi uygulayarak güvenlik, ölçeklenebilirlik ve merkeziyetsiz üçlemesini atlar.

Kripto AdıWACME

SıralamaNo.9097

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz36,366,745.04539023

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz36,366,745.04539023

Dolaşım Oranı0.0727%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.5910658165701004,2025-05-28

En Düşük Fiyat0.00000999576793482,2025-05-25

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaAccumulate Protocol ("Accumulate"), Katman-1 blok zincirleriyle birlikte çalışabilirlik, kurumsal teknoloji yığınlarıyla entegrasyon ve World Wide Web ile arayüz oluşturma yoluyla dijital ekonomiye güç sağlamak için tasarlanmış, kimlik tabanlı, Delegated Proof of Stake (DPoS) blok zinciridir. Accumulate, anahtarları, tokenleri, verileri ve diğer kimlikleri yönetme yeteneğine sahip dijital kimliklerin kendi bağımsız blok zincirleri olarak ele alındığı bir zincirler zinciri mimarisi uygulayarak güvenlik, ölçeklenebilirlik ve merkeziyetsiz üçlemesini atlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
WACME/USDT
Wrapped Accumulate
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (WACME)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
WACME/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (WACME)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...