WACME

Accumulate Protocol ("Accumulate"), Katman-1 blok zincirleriyle birlikte çalışabilirlik, kurumsal teknoloji yığınlarıyla entegrasyon ve World Wide Web ile arayüz oluşturma yoluyla dijital ekonomiye güç sağlamak için tasarlanmış, kimlik tabanlı, Delegated Proof of Stake (DPoS) blok zinciridir. Accumulate, anahtarları, tokenleri, verileri ve diğer kimlikleri yönetme yeteneğine sahip dijital kimliklerin kendi bağımsız blok zincirleri olarak ele alındığı bir zincirler zinciri mimarisi uygulayarak güvenlik, ölçeklenebilirlik ve merkeziyetsiz üçlemesini atlar.

Kripto AdıWACME

SıralamaNo.9097

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz36,366,745.04539023

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz36,366,745.04539023

Dolaşım Oranı0.0727%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.5910658165701004,2025-05-28

En Düşük Fiyat0.00000999576793482,2025-05-25

Herkese Açık Blok ZinciriETH

