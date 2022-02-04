WALLET

Kripto AdıWALLET

SıralamaNo.960

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz724,757,692.3048109

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz724,757,692.3048109

Dolaşım Oranı0.7247%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.20064258285841255,2022-02-04

En Düşük Fiyat0.000638616003044836,2024-05-12

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaAmbire Wallet, kendi kendini saklamayı kolay ve güvenli hale getiren Web3 cüzdanıdır. Temel (EOA) ve Akıllı hesapları destekleyen, güvenliği ve kullanıcı deneyimini geliştiren ilk hibrit Hesap soyutlama cüzdanıdır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
WALLET/USDT
Ambire Wallet
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (WALLET)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
WALLET/USDT
