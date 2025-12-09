WET

HumidiFi’s vision is to make Solana the home of the world’s most efficient, responsive, and transparent markets: true internet capital markets. The protocol redefines decentralized trading by merging on-chain execution with institutional-grade market-making logic, creating a system where liquidity is always active, adaptive, and optimized for performance.

Kripto AdıWET

SıralamaNo.575

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)9.87%

Dolaşımdaki Arz230,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.23%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.33599245765997376,2025-12-10

En Düşük Fiyat0.11197689577448172,2025-12-09

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

