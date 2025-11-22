WHITEWHALE

The White Whale is a meme coin on Solana, symbolized by the "White Whale," representing a whale that has withstood the test of time and the baptism of the crypto market.

Kripto AdıWHITEWHALE

SıralamaNo.240

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)5.64%

Dolaşımdaki Arz999,822,578

Maksimum Arz999,822,578

Toplam Arz999,822,578

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1996699322443701,2026-01-11

En Düşük Fiyat0.000003248825228132,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaThe White Whale is a meme coin on Solana, symbolized by the "White Whale," representing a whale that has withstood the test of time and the baptism of the crypto market.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Loading...