WHITE

WhiteRock, hisse senetleri, tahviller, mülkler, opsiyonlar ve türevler gibi geleneksel finansal varlıkların ekonomik haklarını tokenize etmek için tasarlanmış gerçek dünya varlık protokolüdür. Geleneksel finans ile blok zinciri arasında köprü kuran WhiteRock, küresel likiditenin kilidini açar ve hisse senetlerine, sabit gelire ve diğer yatırımlara erişimi basitleştirir. Şeffaflık ve verimliliğe odaklanan WhiteRock, kullanıcıların küresel düzenlemelere uyarken tokenize varlıkları sorunsuz bir şekilde alıp satmalarını sağlayarak finansın geleceğini yeniden şekillendirir.

Kripto AdıWHITE

SıralamaNo.318

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz650,000,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000,000

Dolaşım Oranı0.65%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.002454836077443205,2025-06-01

En Düşük Fiyat0.000000247894022727,2024-10-01

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

