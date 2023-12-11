WOLF

Landwolf, sürünün lideri olan Alfa Kurt'un vücut bulmuş halidir. En yüksek dağ, en soğuk arazi, en karanlık orman veya en hızlı av bile Avalanche Chain maskotunun önünde duramaz. Landwolf, Matt Furie tarafından Pepe, Landwolf, Brett ve Andy karakterlerinin yer aldığı Boy's Club'ın bir parçası olarak yaratıldı. Landwolf Kriptonun kurdudur.

Kripto AdıWOLF

SıralamaNo.4411

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz690,000,000,000

Toplam Arz550,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000085660710498115,2024-03-14

En Düşük Fiyat0.000000003309722429,2023-12-11

Herkese Açık Blok ZinciriAVAX_CCHAIN

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.