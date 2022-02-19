WRLD

"NFT Worlds, Ethereum blok zincirinde yaşayan, takas edilemeyen token (NFT'ler) koleksiyonudur. Her NFT Dünyası, hayal edebileceğiniz her şeyin içine kurulabilecek, keşfedilebilir, sınırsız bir dünyadır. NFT Worlds, Minecraft uyumludur, çok oyunculudur, geliştirici API'lere sahiptir, merkeziyetsizdir ve birçok özelliğe ev sahipliği yapar."

Kripto AdıWRLD

SıralamaNo.2039

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz712,090,665

Maksimum Arz5,000,000,000

Toplam Arz5,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1424%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6207653499304687,2022-02-19

En Düşük Fiyat0.001048508728328895,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

