WXT, WEEX Global tarafından sunulan ve ERC-20 standart protokolü üzerinde çalışan yerel tokendir. WEEX ekosisteminin temel taşı olarak tasarlanan WXT, ortakları, katkıda bulunanları, öncüleri ve WEEX borsa topluluğunun aktif üyelerini ödüllendiren dinamik bir teşvik mekanizması olarak hizmet vermektedir.

Kripto AdıWXT

SıralamaNo.3680

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz6,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2023-08-01 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.01 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği0.04583334799180161,2025-09-18

En Düşük Fiyat0.01076131063143907,2024-09-06

Herkese Açık Blok ZinciriETH

