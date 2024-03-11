XAI

Xai, yeni nesil video oyunlarında gerçek ekonomileri ve açık ticareti mümkün kılmak için geliştirilmiştir. Xai ile potansiyel olarak milyarlarca geleneksel oyuncu, kripto cüzdanları kullanmaya gerek kalmadan ilk kez en sevdikleri oyunlarda değerli oyun içi eşyalara sahip olabilir ve ticaretini yapabilir.

Kripto AdıXAI

SıralamaNo.578

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.29%

Dolaşımdaki Arz1,946,213,749.3293986

Maksimum Arz2,500,000,000

Toplam Arz2,122,260,174.3600209

Dolaşım Oranı0.7784%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.5967215506622041,2024-03-11

En Düşük Fiyat0.01025686279037974,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriARB

HakkındaXai, yeni nesil video oyunlarında gerçek ekonomileri ve açık ticareti mümkün kılmak için geliştirilmiştir. Xai ile potansiyel olarak milyarlarca geleneksel oyuncu, kripto cüzdanları kullanmaya gerek kalmadan ilk kez en sevdikleri oyunlarda değerli oyun içi eşyalara sahip olabilir ve ticaretini yapabilir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerXAUTBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
XAI/USDC
Xai
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (XAI)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
XAI/USDC
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (XAI)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...