XAI

Xai, yeni nesil video oyunlarında gerçek ekonomileri ve açık ticareti mümkün kılmak için geliştirilmiştir. Xai ile potansiyel olarak milyarlarca geleneksel oyuncu, kripto cüzdanları kullanmaya gerek kalmadan ilk kez en sevdikleri oyunlarda değerli oyun içi eşyalara sahip olabilir ve ticaretini yapabilir.

Kripto AdıXAI

SıralamaNo.535

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.78%

Dolaşımdaki Arz1,864,499,378.680615

Maksimum Arz2,500,000,000

Toplam Arz2,057,453,422.391237

Dolaşım Oranı0.7457%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.5967215506622041,2024-03-11

En Düşük Fiyat0.01025686279037974,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriARB

HakkındaXai, yeni nesil video oyunlarında gerçek ekonomileri ve açık ticareti mümkün kılmak için geliştirilmiştir. Xai ile potansiyel olarak milyarlarca geleneksel oyuncu, kripto cüzdanları kullanmaya gerek kalmadan ilk kez en sevdikleri oyunlarda değerli oyun içi eşyalara sahip olabilir ve ticaretini yapabilir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.