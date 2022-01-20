XCAD

XCAD Network, içerik oluşturucular için bir tokenizasyon ve NFT platformudur. İçerik oluşturucuların kendi fan tokenlerini çıkarmalarına ve izleyicilerini içeriklerini tükettikleri için doğrudan YouTube'da ödüllendirmelerine olanak tanır. Tıpkı CHZ gibi, ama içerik oluşturucular için.

Kripto AdıXCAD

SıralamaNo.2081

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,39%

Dolaşımdaki Arz102 623 399,26

Maksimum Arz200 000 000

Toplam Arz194 817 990,591

Dolaşım Oranı0.5131%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği9.064501091879395,2022-01-20

En Düşük Fiyat0.008923900214019214,2025-11-06

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

