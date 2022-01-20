XCAD

XCAD Network, içerik oluşturucular için bir tokenizasyon ve NFT platformudur. İçerik oluşturucuların kendi fan tokenlerini çıkarmalarına ve izleyicilerini içeriklerini tükettikleri için doğrudan YouTube'da ödüllendirmelerine olanak tanır. Tıpkı CHZ gibi, ama içerik oluşturucular için.

Kripto AdıXCAD

SıralamaNo.2081

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,39%

Dolaşımdaki Arz102 623 399,26

Maksimum Arz200 000 000

Toplam Arz194 817 990,591

Dolaşım Oranı0.5131%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği9.064501091879395,2022-01-20

En Düşük Fiyat0.008923900214019214,2025-11-06

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaXCAD Network, içerik oluşturucular için bir tokenizasyon ve NFT platformudur. İçerik oluşturucuların kendi fan tokenlerini çıkarmalarına ve izleyicilerini içeriklerini tükettikleri için doğrudan YouTube'da ödüllendirmelerine olanak tanır. Tıpkı CHZ gibi, ama içerik oluşturucular için.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
XCAD/USDT
XCAD Network
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (XCAD)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
XCAD/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (XCAD)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...