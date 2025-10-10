XCL

xCellar, Fawkes Formula tarafından desteklenen bir DeFi protokolüdür ve blok zinciri üzerinde izlenemez ve güvenli işlemler sağlar. Kullanıcılara tam finansal gizlilik ve varlıkları üzerinde tam kontrol sunmak üzere tasarlanmıştır.

Kripto AdıXCL

SıralamaNo.1498

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.07%

Dolaşımdaki Arz933,000,000

Maksimum Arz950,000,000

Toplam Arz950,000,000

Dolaşım Oranı0.9821%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.026490940102004847,2025-10-10

En Düşük Fiyat0.002480501181173691,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriETH

