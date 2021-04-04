XDAG

XDAG, şu anda blok zinciri teknolojisinin karşılaştığı sorunları çözen Directed Acyclic Graph (DAG) teknolojisinin yeni bir uygulamasıdır. Bu, topluluk odaklı bir proje olan ve ilk POW konseptli madenciliği yapılabilir DAG projesidir.

Kripto AdıXDAG

SıralamaNo.1565

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz1,281,403,840

Maksimum Arz1,446,294,144

Toplam Arz1,446,294,144

Dolaşım Oranı0.8859%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.04596249,2021-04-04

En Düşük Fiyat0.000497821519952,2020-05-30

Herkese Açık Blok ZinciriXDAG

