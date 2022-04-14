XDOG

XDOG, ikonik Doge meme kültürünü OKX'in X-Layer zincir teknolojisinin devrim niteliğindeki potansiyeliyle birleştirir ve eğlenceli, kapsayıcı ve finansal olarak güçlendirici bir topluluk merkezi inşa etmeye kendini adamıştır.

Kripto AdıXDOG

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriXLAYER

Sektör

Sosyal Medya

