XEC

eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

Kripto AdıXEC

SıralamaNo.152

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz19,952,948,422,580

Maksimum Arz21,000,000,000,000

Toplam Arz19,952,948,422,580

Dolaşım Oranı0.9501%

Arz Tarihi2021-07-05 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000592590659826054,2021-11-10

En Düşük Fiyat0.000010970860750732,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriBCHA

