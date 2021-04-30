XELS

XELS, şirketlere ve bireylere tokenize karbon dengeleme kredileri satın alarak karbon ayak izlerini kolayca ve şeffaf bir şekilde dengeleme olanağı sağlayan çevreye duyarlı bir blok zinciri platformudur.

Kripto AdıXELS

SıralamaNo.1973

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.37%

Dolaşımdaki Arz21,000,000

Maksimum Arz21,000,000

Toplam Arz21,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi2021-04-30 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği5.4720479829280375,2022-06-11

En Düşük Fiyat0.035240446976008484,2025-05-25

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaXELS, şirketlere ve bireylere tokenize karbon dengeleme kredileri satın alarak karbon ayak izlerini kolayca ve şeffaf bir şekilde dengeleme olanağı sağlayan çevreye duyarlı bir blok zinciri platformudur.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin.
XELS/USDT
XELS
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (XELS)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
