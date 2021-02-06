XEP

XEP, büyüme ve yenilik için tasarlanmış güçlü, topluluk odaklı bir ekosistemin çekirdeğidir. Electra Protokolü blok zinciri (Katman 1) sorunsuz ve güvenli alım satım için temel sağlarken, OmniXEP'in hızlı Katman 2 teknolojisi, kırılmaz akıllı sözleşmeleri ve ultra düşük ücretleri, oluşturmayı ve alım satım yapmayı kolaylaştırır. ElectraDEX entegrasyonu ile token oluşturmak ve alıp satmak çok daha kolay. İster geliştirici ister yaratıcı olun, XEP üzerine inşa etmeye ve bu merkeziyetsiz geleceğin bir parçası olmaya davetlisiniz.

Kripto AdıXEP

SıralamaNo.1562

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,00%

Dolaşımdaki Arz18.310.492.810,78915

Maksimum Arz30.000.000.560

Toplam Arz18.310.492.588,087692

Dolaşım Oranı0.6103%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.00364294,2021-02-06

En Düşük Fiyat0.000134188532936773,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriXEP

Sektör

