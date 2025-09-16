XL1

XYO, başlangıçta bağlı cihazlar için konum kesinliği sağlayan, Konum Kanıtı odaklı bir veri şirketi kurmuştur. Zamanla XYO, hem gerçek dünya hem de sanal verileri toplayan ve doğrulayan, bunları Web2 ve Web3 uygulamalarına bağlayan tam donanımlı bir veri şirketine dönüşmüştür. XYO, DePIN, RWA, YZ ve benzeri veri odaklı endüstrilerin yoğun veri taleplerini desteklemek için özel olarak tasarlanmış XYO Layer One blok zincirini piyasaya sürerek ekosistemini genişletmiştir. XYO Layer One blok zinciri, YZ ve DePIN gibi yoğun veri kullanan endüstriler için özel olarak tasarlanmış bir çözüm sunar ve birleşik, paylaşılan bir defter ile blok zincirlerinin eşzamanlı çalışmasını destekleyen benzersiz bir mimariye sahiptir. Hassasiyet ve ölçeklenebilirliği korurken sorunsuz veri işlemeyi mümkün kılar ve çeşitli uygulamaların taleplerini karşıladığından emin olur.

Kripto AdıXL1

SıralamaNo.1457

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.10%

Dolaşımdaki Arz5,739,235,943

Maksimum Arz∞

Toplam Arz38,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.003549262214266047,2025-09-16

En Düşük Fiyat0.000627599300698413,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

