XLAB

Dexlab, Solana üzerinde bir meme coin başlatma ve alım satım altyapısıdır. BONK, Slerf ve PONKE gibi popüler başarılar da dâhil olmak üzere 200.000'den fazla tokenin piyasaya sürülmesini desteklemektedir. Derin entegrasyonları ve aktif topluluğu ile yeni nesil merkeziyetsiz token oluşturulmasını teşvik etmektedir.

Kripto AdıXLAB

SıralamaNo.2747

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz351,666,666,667

Maksimum Arz5,000,000,000,000

Toplam Arz4,999,990,000,000

Dolaşım Oranı0.0703%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000020824547284648,2025-08-29

En Düşük Fiyat0.000000648315184677,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

