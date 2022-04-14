XNY

Codatta, ham verileri tokenize edilmiş varlıklara dönüştüren merkeziyetsiz bir veri altyapı platformu olarak hizmet verir ve yapay zekâ geliştiricilerinin yüksek kaliteli veri setlerine erişip bunları kullanmasını sağlar. XnY Network tarafından desteklenen Codatta, verilerin varlığa dönüştürülmesini kolaylaştırarak, katkıda bulunanların veri varlıklarının kullanımına göre telif hakkı geliri elde etmesini sağlar.

Kripto AdıXNY

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaCodatta, ham verileri tokenize edilmiş varlıklara dönüştüren merkeziyetsiz bir veri altyapı platformu olarak hizmet verir ve yapay zekâ geliştiricilerinin yüksek kaliteli veri setlerine erişip bunları kullanmasını sağlar. XnY Network tarafından desteklenen Codatta, verilerin varlığa dönüştürülmesini kolaylaştırarak, katkıda bulunanların veri varlıklarının kullanımına göre telif hakkı geliri elde etmesini sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.